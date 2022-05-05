Власти РФ озвучили официальную позицию по всеобщей мобилизации

Главная цель Запада — посеять панику среди гражданского населения из-за «мобилизации» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Всеобщей мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Иностранные СМИ распространяют информация о том, что в России готовится проведение всеобщей мобилизации. Но она не предполагается ни сейчас, ни в будущем», — приводит слова Швыткина argumenti.ru.

Он также отметил, что информация о мобилизации — на уровне слухов. Главная цель Запада — посеять панику среди гражданского населения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти данные иностранных СМИ «чушью».

С начала вынужденной спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. В последний раз иностранные СМИ, в том числе CNN, писали о том, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит об этом решении 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы.

Сама спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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