Всеобщей мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Иностранные СМИ распространяют информация о том, что в России готовится проведение всеобщей мобилизации. Но она не предполагается ни сейчас, ни в будущем», — приводит слова Швыткина argumenti.ru.
Он также отметил, что информация о мобилизации — на уровне слухов. Главная цель Запада — посеять панику среди гражданского населения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти данные иностранных СМИ «чушью».
С начала вынужденной спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. В последний раз иностранные СМИ, в том числе CNN, писали о том, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит об этом решении 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы.
Сама спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Всеобщей мобилизации в России в ближайшее время не будет. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Иностранные СМИ распространяют информация о том, что в России готовится проведение всеобщей мобилизации. Но она не предполагается ни сейчас, ни в будущем», — приводит слова Швыткина argumenti.ru. Он также отметил, что информация о мобилизации — на уровне слухов. Главная цель Запада — посеять панику среди гражданского населения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти данные иностранных СМИ «чушью». С начала вынужденной спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялись вбросы по поводу мобилизации в стране. В последний раз иностранные СМИ, в том числе CNN, писали о том, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит об этом решении 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы. Сама спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.