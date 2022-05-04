Военные раскрыли, кого первыми призовут в случае мобилизации в РФ

04 мая 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Без объявления войны, всеобщая мобилизация в России исключена, сказал Василий Дандыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. В первую очередь попадают мужчины в возрасте до 30 лет. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мобилизация объявляется указом президента РФ. В нем должны быть категории, призываемые по мобилизации в армию. У нас есть резервы первой очереди, второй и третей. В первой очереди — мужчины до 30 лет. Второй — от 30 до 45 лет, в следующей очереди — от 45 до 50. Далее идет четвертый до 60 лет. После 60 лет уже не призываются», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с URA.RU уточнил важное условие для начала мобилизации. «У нас есть закон, когда объявлять мобилизацию. Как правило, это связано только с нападением на страну при объявлении войны. Но Украина войну не объявила, газопровод работает. Зато у себя проводит третью волну мобилизации, вплоть до возрастов, которые должны сидеть на пенсии и нянчить внуков», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, в указе должны быть перечислены не только годы рождения мужчин, призываемых в армию, но и к какому составу они относятся, например, рядовому или офицерскому. «У каждой категории запаса есть придельный срок нахождения в запасе. У рядового состава — один, у офицерского — другой. Могут привлекаться добровольцы. Это то, что мы видим в Грозном в центре подготовки. А о мобилизации речи не идет», — добавил эксперт. Матвийчук также объяснил, что происходит перед подписанием соответствующего указа. «Я сомневаюсь, что такой призыв может состояться в ближайшее время. Это фейк. Такой указ готовится долго, и ему предшествуют некоторые моменты: решение Госдумы, решение Федерального Собрания. Только после этого предлагается президенту готовое решение. Когда объявляется мобилизация, просчитываются экономические потери. Людей отрывают от работы. Правительство должно посчитать, сколько можно призвать, кого нельзя призывать», — подчеркнул полковник в отставке. Он не исключил проведение военных сборов. «У нас достаточно сложное положение складывается на западной границе, на южной. Возможно развертывание резервных вспомогательных сил. Тогда вероятен призыв на сборы от месяца до полугода, но до призыва и отправки на войну пока дело не дошло», — заключил бывший офицер спецназа. С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялась информация из неофициальных источников о проведении всеобщей мобилизации в России. В последний раз иностранные СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит об этом решении 9 мая. В Кремле назвали данную информацию чушью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. В первую очередь попадают мужчины в возрасте до 30 лет. Указ готовится долго, а обязательным условие мобилизации является нападением на страну при объявлении войны. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мобилизация объявляется указом президента РФ. В нем должны быть категории, призываемые по мобилизации в армию. У нас есть резервы первой очереди, второй и третей. В первой очереди — мужчины до 30 лет. Второй — от 30 до 45 лет, в следующей очереди — от 45 до 50. Далее идет четвертый до 60 лет. После 60 лет уже не призываются», — сказал Анатолий Матвийчук. Военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с URA.RU уточнил важное условие для начала мобилизации. «У нас есть закон, когда объявлять мобилизацию. Как правило, это связано только с нападением на страну при объявлении войны. Но Украина войну не объявила, газопровод работает. Зато у себя проводит третью волну мобилизации, вплоть до возрастов, которые должны сидеть на пенсии и нянчить внуков», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, в указе должны быть перечислены не только годы рождения мужчин, призываемых в армию, но и к какому составу они относятся, например, рядовому или офицерскому. «У каждой категории запаса есть придельный срок нахождения в запасе. У рядового состава — один, у офицерского — другой. Могут привлекаться добровольцы. Это то, что мы видим в Грозном в центре подготовки. А о мобилизации речи не идет», — добавил эксперт. Матвийчук также объяснил, что происходит перед подписанием соответствующего указа. «Я сомневаюсь, что такой призыв может состояться в ближайшее время. Это фейк. Такой указ готовится долго, и ему предшествуют некоторые моменты: решение Госдумы, решение Федерального Собрания. Только после этого предлагается президенту готовое решение. Когда объявляется мобилизация, просчитываются экономические потери. Людей отрывают от работы. Правительство должно посчитать, сколько можно призвать, кого нельзя призывать», — подчеркнул полковник в отставке. Он не исключил проведение военных сборов. «У нас достаточно сложное положение складывается на западной границе, на южной. Возможно развертывание резервных вспомогательных сил. Тогда вероятен призыв на сборы от месяца до полугода, но до призыва и отправки на войну пока дело не дошло», — заключил бывший офицер спецназа. С начала спецоперации России на территории Украины в сети неоднократно появлялась информация из неофициальных источников о проведении всеобщей мобилизации в России. В последний раз иностранные СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит об этом решении 9 мая. В Кремле назвали данную информацию чушью.