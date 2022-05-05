В Нижнем Тагиле умер известный уральский скульптор

Член Союза художников России, автор памятника заводчику и меценату Демидову скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни. Новость о его смерти появилась в группе Нижнетагильского музея ИЗО в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Олег Васильевич Подольский — тагильский скульптор, член Союза художников России. Прощание с художником пройдет 7 мая в 12:00 […] Коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств соболезнует родным и близким. Это огромная утрата для творческой, культурной жизни города», — говорится в сообщении сотрудников музея.
Олег Подольский родился и жил в Свердловской области
Фото: нижнетагильский музей ИЗО, vk.com
Олег Подольский родился 2 декабря 1946 года в Свердловской области. В 1974 окончил художественно-графический факультет местного института, затем преподавал композицию, скульптуру и рисунок. Его известные работы — памятник заводчику и меценату Демидову, парковая скульптура «Муза», памятник рабочим Уралхимпласта, погибшим в Великой Отечественной войне.
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Член Союза художников России, автор памятника заводчику и меценату Демидову скульптор Олег Подольский скончался на 76-м году жизни. Новость о его смерти появилась в группе Нижнетагильского музея ИЗО в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни Олег Васильевич Подольский — тагильский скульптор, член Союза художников России. Прощание с художником пройдет 7 мая в 12:00 […] Коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств соболезнует родным и близким. Это огромная утрата для творческой, культурной жизни города», — говорится в сообщении сотрудников музея. Олег Подольский родился 2 декабря 1946 года в Свердловской области. В 1974 окончил художественно-графический факультет местного института, затем преподавал композицию, скульптуру и рисунок. Его известные работы — памятник заводчику и меценату Демидову, парковая скульптура «Муза», памятник рабочим Уралхимпласта, погибшим в Великой Отечественной войне.