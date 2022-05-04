Одна из самых влиятельных женщин Африки приедет в ХМАО

Дороти Гордон вошла в 20 самых влиятельных женщин Африки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон примет участие в международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и цифрового развития региона.

«В 2013 году Дороти Гордон вошла в двадцатку „Самых влиятельных женщин Африки в области технологий“. В данный момент она работает в области международного развития и технологий и признана ведущим специалистом в области образования, технологий, общественных вопросов и разработки политики в Африке», — сообщается на сайте департамента.

Дороти Гордон в пятый раз примет участие в работе Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Форум пройдет в Ханты-Мансийске 7—9 июня 2022 года.

В 2021 году в форуме приняли участие порядка 300 тысяч человек из 70 стран мира и 77 российских регионов. В этом году мероприятие, посвященное цифровой трансформации в экономике, было организован совместно с Минцифры России, Минздравом, Минобрнауки и Минспорта.