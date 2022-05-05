Бездомный пермяк напал на аптекаря и украл медицинский спирт

Пермяк напал на аптекаря и украл спирт на 100 рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель поселка Новые Ляды (Пермский край) предстанет перед судом за нападение на аптекаря. Пьяный мужчина, угрожая ножом, попытался изнасиловать продавца, но женщина оказала ему сопротивление. Тогда мужчина украл четыре флакона медицинского спирта на 100 рублей и скрылся. Сообщает Следственный комитет по Пермскому краю.

«30 декабря 2021 года в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в аптеку, незаконно проник в служебное помещение аптеки и, угрожая ножом работнице аптеки, попытался ее изнасиловать. Обвиняемый не смог довести свои преступные действия до конца, так как потерпевшая оказала ему активное сопротивление и обезоружила его. После этого злоумышленник открыто похитил из помещения аптеки четыре флакона спиртосодержащей жидкости общей стоимостью 100 рублей и с места преступления скрылся», — написано в информации.

На сегодняшний день расследование завершено. Мужчина без определенного места жительства, предстанет перед судом за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством (ч.3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ). Также за грабеж, совершенный с незаконным проникновением в помещение (ч.2 ст. 161 УК РФ). Во время расследования, суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для полного рассмотрения.