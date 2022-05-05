Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свой пост. Об сообщает пресс-служба президента США Джо Байдена.
«Сегодня президент Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома. Карин станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая», — говорится в сообщении пресс-службы администрации американского президента.
Псаки познакомила жителей США с новым пресс-секретарем, рассказав о ней в Twitter. «Она станет первой чернокожей женщиной и первым представителем ЛГБТК+, который станет пресс-секретарем Белого дома», — написала она. По ее словам, Жан-Пьер имеет отличное чувство юмора, а также многолетний опыт работы в правительстве и политике.
Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря во время срока экс-президента США Барака Обамы, после чего стала официальным представителем Госдепа. В 2020 году Байден вновь назначил Псаки пресс-секретарем Белого дома.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свой пост. Об сообщает пресс-служба президента США Джо Байдена. «Сегодня президент Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома. Карин станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая», — говорится в сообщении пресс-службы администрации американского президента. Псаки познакомила жителей США с новым пресс-секретарем, рассказав о ней в Twitter. «Она станет первой чернокожей женщиной и первым представителем ЛГБТК+, который станет пресс-секретарем Белого дома», — написала она. По ее словам, Жан-Пьер имеет отличное чувство юмора, а также многолетний опыт работы в правительстве и политике. Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря во время срока экс-президента США Барака Обамы, после чего стала официальным представителем Госдепа. В 2020 году Байден вновь назначил Псаки пресс-секретарем Белого дома.