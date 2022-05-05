Моор поднялся в рейтинге самых влиятельных губернаторов РФ

В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге влияния глав регионов России. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК).
«Упрочил свою влиятельность губернатор Тюменской области Александр Моор (с 8-го на 7-е место). За счет реализации в городах и районах региона инвестпроектов на общую сумму 16 млрд», — говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий».
Раннее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 17-го на 9-е место в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях. Данные исследования за 25 апреля — 1 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».
В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге влияния глав регионов России. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК). «Упрочил свою влиятельность губернатор Тюменской области Александр Моор (с 8-го на 7-е место). За счет реализации в городах и районах региона инвестпроектов на общую сумму 16 млрд», — говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий». Раннее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 17-го на 9-е место в рейтинге активности глав регионов России в социальных сетях. Данные исследования за 25 апреля — 1 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).