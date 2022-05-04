Моор вернулся в топ федерального рейтинга. Артюхов потерял позиции

04 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор занял 9-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 17-го на 9-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 25 апреля—1 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 9-е место, на прошлой неделе — 17-е место», — значится в исследовании. Его ямальский коллега Дмитрий Артюхов выпал из топ-10 рейтинга — он опустился с 7-го на 15-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает отставать от коллег по «тюменской матрешке», не смотря на то, что усилила позиции. За неделю губернатор Югры поднялась с 55-й на 48-ю строчку рейтинга. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 17-го на 9-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 25 апреля—1 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 9-е место, на прошлой неделе — 17-е место», — значится в исследовании. Его ямальский коллега Дмитрий Артюхов выпал из топ-10 рейтинга — он опустился с 7-го на 15-е место. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжает отставать от коллег по «тюменской матрешке», не смотря на то, что усилила позиции. За неделю губернатор Югры поднялась с 55-й на 48-ю строчку рейтинга.