«Известия»: в России нашли замену винам из Франции и Италии

Россия обсуждает покупку вина с производителями из Китая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Импортеры вин из России будут закупать продукцию дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии. Об этом рассказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

«Далее товарная матрица продолжит расти в объеме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнеров, в том числе за счет пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии. Подавляющее большинство нынешних зарубежных поставщиков готовы продолжать отгрузки и дальше хотят работать с Россией», — сказал Исаченков «Известиям». В компании Ladoga пока не в курсе, когда в России начнется продажа вина из Китая и Индии. По словам Исаченкова, у дистрибьюторов сохраняются логистические сложности, но импорт продолжается.

Luding group проводит переговоры с производителями вина из Китая и Турции. По словам директора компании по маркетингу Андрея Ушакова, поставщик увеличивает долю отечественных напитков. Он отметил, что у российских виноделен есть значительные успехи в качестве напитков, маркетинге, стабильности поставок и логистике.

В России внесли в список недружественных страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Украину, Швейцарию и другие государства. Причиной стало введение Западом антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Также некоторые компании решили уйти с российского рынка. Россияне могут заменить вина из Франции, Италии и Испании отечественным алкоголем из Краснодарского края и Крыма, цитирует «Национальная служба новостей» директора по импорту виноторговой компании Fort Дарью Сологуб. Жители РФ после введения санкций стали активнее покупать отечественный алкоголь, пишет RT.

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