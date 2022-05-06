Экономист назвал идеальный для России курс доллара

06 мая 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Курс доллара составляет 65 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля. Такое мнение высказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей», — сказал Прокудин в интервью РИА «Новости». Курс доллара упал до 65,31 рубля, такой показатель ранее был в марте 2020 года. Евро составлял 70 рублей. Курс российской валюты начал снижаться на фоне антироссийских санкций, введенных Западом из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля доллар достигал отметки 109 рублей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля. Такое мнение высказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей», — сказал Прокудин в интервью РИА «Новости». Курс доллара упал до 65,31 рубля, такой показатель ранее был в марте 2020 года. Евро составлял 70 рублей. Курс российской валюты начал снижаться на фоне антироссийских санкций, введенных Западом из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля доллар достигал отметки 109 рублей.