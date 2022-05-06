США обещают защитить финнов и шведов от РФ до вступления в НАТО

В Белом доме заявили, что решат проблемы безопасности Швеции и Финляндии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут решить проблемы безопасности Швеции и Финляндии, которые могут возникнуть в промежуток времени между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы уверены, что сможем найти способы решить любые проблемы, которые могут возникнуть у любой страны по поводу периода времени между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс», — приводит Reuters слова Псаки, прозвучавшие на брифинге.

Ожидается, что и Швеция, и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в этом месяце, отмечает издание. Страны опасаются, что будут уязвимы для российских угроз. Процесс вхождения в НАТО может занять до года, прежде чем все 30 членов НАТО одобрят заявку.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на Украину может быть красной линией для России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что спецоперация России на Украине была превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО бы напало на эту территорию.