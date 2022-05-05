В Европе опасаются новой провокации НАТО для России

05 мая 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

По даным Financial Times, военные последствия со стороны России становятся все более вероятной перспективой» для Швеции и Финоляндии в случае вступления в НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швеция и Финляндия опасаются «серьезных военных и политических последствий» со стороны России в том случае, если эти скандинавские страны подадут заявки на вступление в НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. По информации издания, этот сценарий становится «все более вероятной перспективой». «Российский военный самолет, ненадолго вошедший в воздушное пространство Швеции в пятницу, был истолкован как неприкрытое предупреждение стране, которая обсуждала вопрос о вступлении в НАТО вместе с соседней Финляндией», — говорится в материале. Большое внимание в Финляндии было сосредоточено на том, как НАТО и ее 30 государств-членов могут помочь ей в период уязвимости, длящийся месяцы или даже год или более, отмечает издание. По словам одного из европейских дипломатов, вступление Швеции и Финляндии «было бы огромной провокацией». «Вступление в НАТО будет означать, что Швеция и Финляндия подпадают под действие статьи 5 обязательства о коллективной обороне, которое гарантирует, что нападение на одного члена вызовет реакцию всего альянса. Но что особенно беспокоит обе страны, так это период до того, как они стали официальными членами, когда такие гарантии не применялись», — отмечается в публикации Financial Times. Финские официальные лица заявили изданию, что хотят избежать впечатления, что они посылают России сигнал или наказывают ее. Они настаивают, что их цель в том, чтобы повысить собственную безопасность путем присоединения к западной оборонной организации. При этом на сегодня финны и шведы готовы к любому количеству гибридных и кибератак со стороны России, отмечается в материале. Напомним, Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что спецоперация России на Украине была превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО бы напало на эту территорию. Отказ НАТО от расширения своего присутствия на востоке Европы было одним из условий переговоров России с альянсом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на Украину может быть красной линией для России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Швеция и Финляндия опасаются «серьезных военных и политических последствий» со стороны России в том случае, если эти скандинавские страны подадут заявки на вступление в НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. По информации издания, этот сценарий становится «все более вероятной перспективой». «Российский военный самолет, ненадолго вошедший в воздушное пространство Швеции в пятницу, был истолкован как неприкрытое предупреждение стране, которая обсуждала вопрос о вступлении в НАТО вместе с соседней Финляндией», — говорится в материале. Большое внимание в Финляндии было сосредоточено на том, как НАТО и ее 30 государств-членов могут помочь ей в период уязвимости, длящийся месяцы или даже год или более, отмечает издание. По словам одного из европейских дипломатов, вступление Швеции и Финляндии «было бы огромной провокацией». «Вступление в НАТО будет означать, что Швеция и Финляндия подпадают под действие статьи 5 обязательства о коллективной обороне, которое гарантирует, что нападение на одного члена вызовет реакцию всего альянса. Но что особенно беспокоит обе страны, так это период до того, как они стали официальными членами, когда такие гарантии не применялись», — отмечается в публикации Financial Times. Финские официальные лица заявили изданию, что хотят избежать впечатления, что они посылают России сигнал или наказывают ее. Они настаивают, что их цель в том, чтобы повысить собственную безопасность путем присоединения к западной оборонной организации. При этом на сегодня финны и шведы готовы к любому количеству гибридных и кибератак со стороны России, отмечается в материале. Напомним, Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что спецоперация России на Украине была превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО бы напало на эту территорию. Отказ НАТО от расширения своего присутствия на востоке Европы было одним из условий переговоров России с альянсом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на Украину может быть красной линией для России.