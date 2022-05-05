Жителям ЯНАО стали меньше предлагать работу в госучреждениях

В ЯНАО за месяц сократилось количество вакансий в сфере «Госслужба, НКО» на 27% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО за апрель количество активных вакансий уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового агентства hh.ru, спрос на специалистов упал в сферах «Искусство, развлечения, медиа», «Закупки» и «Госслужба, НКО».

«Количество активных вакансий в ЯНАО в апреле 2022 года сократилось на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всего упал спрос на специалистов из профессиональных сфер „Искусство, развлечения, медиа“ (-33%), „Закупки“ (-29%) и „Госслужба, НКО“ (-27%)», — говорится в сообщении.

Как добавили в рекрутинговом агентстве, по сравнению с апрелем 2021 в этом году было открыто на 80% меньше вакансий в сфере «Госслужба, НКО». Однако как отмечают в hh.ru за этот месяц в ЯНАО вырос спрос на специалистов в сферах «Наука и образование» на 49%, «Маркетинг» на 45% и «Домашний персонал» на 26%.

Количество активных вакансий в ЯНАО в апреле 2022 года сократилось на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом выросло на 1% по сравнению с апрелем 2021 года. Отметим, что по России в целом количество вакансий сократилось на 12% по сравнению с мартом и на 11% по сравнению с апрелем 2021 годам, а по Уральскому федеральному округу — на 11% и на 6% соответственно. Также за год выросло число предложений по направлению «Безопасность» на 128%, «Инсталляция и сервис» на 107% и «Начало карьеры, студенты» +101%.

«В целом спрос на персонал в ЯНАО остается довольно высоким — за месяц было открыто 2,7 тысячи вакансий. Из них 32% относятся к сфере продаж, 29% — к строительству, 19% — к рабочему персоналу», — добавляет пресс-служба hh.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО стал лидером среди регионов России по числу запросов работы вахтовым методом. В регионе на вахтовиков приходится 17,1% соискателей.

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