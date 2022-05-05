В ХМАО полиция нашла мужчину, разгуливающего по городу с ружьем

Полиция установила личность мужчины, разгуливающего с ружьем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция Пыть-Яха установила личность мужчины, разгуливающего по городу с ружьем. Однако никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Гражданин 1985 года рождения является охотником. В руках у него было пневматическое ружье. Никаких разрешений для его использования не требуется. Мужчина шел с оружием на работу, где хотел его продать. В районе железнодорожного вокзала его увидела бдительная жительница Пыть-Яха. Никаких претензий со стороны полиции ни к кому нет. В ситуации разобрались», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе возникла паника из-за сообщений о разгуливающем по улицам города мужчине с ружьем. Родители боялись отпускать детей из дома.