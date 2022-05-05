В Кургане семью будут судить за покупку QR-кодов

В Кургане семью будут судить за дачу взятки медработнику для получения QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семью из Кургана, которая дала взятку медицинскому работнику за получение фиктивных сертификатов о вакцинации, будут судить. За покупку QR-кодов злоумышленники заплатили 20 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.

«Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СКР завершено расследований уголовных дел по фактам дачи взяток должностному лицу одного из медицинских учреждений. Уголовное дело в отношении медицинского работника выделено в отдельное производство. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОБЭП УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в прошлом году трое местных жителей передали взятку в размере 20 тысяч рублей должностному лицу медицинского учреждения, уполномоченному на выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Деньги были перечислены на банковскую карту посредника. После чего медработник оформил фиктивные QR-коды о вакцинации. При этом никто из взяткодателей фактически не проходил вакцинацию от коронавирусной инфекции. В настоящее время обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане возбудили первые уголовные дела за покупку QR-кодов. В передачи взятки за приобретение сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса обвиняли мужа и жену. Также после аналогичного инцидента в поликлинике №2 проводилась выемка документов. QR-коды продавала медработник, которая вносила данные в электронную базу, а посредники искали покупателей. Полицейские выясняли, что купить документы о вакцинации удалось более 100 человек.

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