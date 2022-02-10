В Кургане возбудили первые уголовные дела за покупку QR-кода

Сотруднику медучреждения передали 20 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жительницу Кургана обвиняют в том, что она передала 20 тыс. рублей в качестве взятки за приобретение сертификата о вакцинации. В том же обвиняют ее мужа. Данная информация была размещена 11 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СКР возбуждены уголовные дела по факту дачи взяток должностному лицу одного из медицинских учреждений. <…> В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. <…> Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП УМВД России по г. Кургану», — сообщили в СК.

Представители ведомства рассказали, что в октябре 2021 года жительница Кургана передала 20 тыс. рублей должностному лицу медицинского учреждения, уполномоченному на выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Позже, по данным следствия, таким же образом получил сертификат и ее муж. При этом никто из них не проходил вакцинацию от коронавируса.

В ноябре в курганской поликлинике №2 проводилась выемка документов после аналогичного инцидента. QR-коды продавала медработник, которая вносила данные в электронную базу, а два посредника искали покупателей. Полицейским удалось выяснить, что более 100 человек купили документы о вакцинации. В январе стоимость QR-кодов на черном рынке в регионе выросла с 2 до 5 тыс. рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам