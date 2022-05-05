05 мая 2022

Тюменские поисковики нашли кости погибших солдат и ищут их родных

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Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, записка из смертного медальона
Не на всех найденных медальонах сохранились точные данные бойцов (архивное фото) Фото:

Участники поисковых отрядов Тюменской области разыскивают родственников четырех бойцов Красной Армии, чьи останки и солдатские медальоны были найдены в местах сражений. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram.

«Останки свыше 150 солдат и офицеров Красной армии подняты и подготовлены к погребению поисковыми отрядами Тюменской области. Поисковики работали в Новгородской и Тверской областях. Также найдено 11 солдатских медальонов, установлено пять имен. Сейчас ведется поиск родственников остальных бойцов», — сообщили в инфоцентре правительства региона.

В частности, поисковики просят откликнуться потомков следующих граждан:

  • рядового Аркадия Петровича Мерзлякова (1916 года рождения), место рождения: Удмуртская АССР, Ижевск;
  • Александр (фамилия и отчество неизвестны), 1916 г. р., Омская область, Большетарский сельсовет, деревня Большетарская (возможно, Больше-Туралинское сельское поселение);
  • Вл…/Ви… Александрович Свиницкий (1918 г. р.), Украинская ССР, Каменец-Подольский;
  • Яков Афанасьевич Рубан, Украинская ССР.

Информацию о солдатах можно передать в региональный поисковый центр. Номер телефона для связи: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).

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Участники поисковых отрядов Тюменской области разыскивают родственников четырех бойцов Красной Армии, чьи останки и солдатские медальоны были найдены в местах сражений. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram. «Останки свыше 150 солдат и офицеров Красной армии подняты и подготовлены к погребению поисковыми отрядами Тюменской области. Поисковики работали в Новгородской и Тверской областях. Также найдено 11 солдатских медальонов, установлено пять имен. Сейчас ведется поиск родственников остальных бойцов», — сообщили в инфоцентре правительства региона. В частности, поисковики просят откликнуться потомков следующих граждан: Информацию о солдатах можно передать в региональный поисковый центр. Номер телефона для связи: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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