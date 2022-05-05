Тюменские поисковики нашли кости погибших солдат и ищут их родных

Не на всех найденных медальонах сохранились точные данные бойцов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники поисковых отрядов Тюменской области разыскивают родственников четырех бойцов Красной Армии, чьи останки и солдатские медальоны были найдены в местах сражений. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram.

«Останки свыше 150 солдат и офицеров Красной армии подняты и подготовлены к погребению поисковыми отрядами Тюменской области. Поисковики работали в Новгородской и Тверской областях. Также найдено 11 солдатских медальонов, установлено пять имен. Сейчас ведется поиск родственников остальных бойцов», — сообщили в инфоцентре правительства региона.

В частности, поисковики просят откликнуться потомков следующих граждан:

рядового Аркадия Петровича Мерзлякова (1916 года рождения), место рождения: Удмуртская АССР, Ижевск;

Александр (фамилия и отчество неизвестны), 1916 г. р., Омская область, Большетарский сельсовет, деревня Большетарская (возможно, Больше-Туралинское сельское поселение);

Вл…/Ви… Александрович Свиницкий (1918 г. р.), Украинская ССР, Каменец-Подольский;

Яков Афанасьевич Рубан, Украинская ССР.

Информацию о солдатах можно передать в региональный поисковый центр. Номер телефона для связи: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).