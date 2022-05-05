В Москве начался снос бывшей фабрики-кухни № 8 Микояновского мясокомбината. На месте исторического здания появится новый жилой комплекс Champine. Главным бенефициаром застройки на Сосинской улице выступает екатеринбургский бизнесмен Александр Анисимков.
«В Москве начался снос здания бывшей фабрики-кухни № 8 Микояновского мясокомбината. Здание выполнено в стиле конструктивизма. Оно было построено в начале 1930-х годов. На месте исторического памятника появится ЖК Champine. Застроит площадь уральская компания UDevelopment, которой владел Анисимков», — сообщает Е1 со ссылкой на представителей движения «Архнадзор».
Продавать там планируют жилье бизнес-класса — квартиры площадью 50—80 квадратных метров. Всего будет три здания: от 6 до 13 этажей. В корпусах ЖК всего будет 244 квартиры. В 2020 году «Коммерсант» также связывал застройку участка на Сосинской улице, 43 с компанией UDevelopment.
Фото: «Архнадзор»
Фото: «Архнадзор»
Фото: «Архнадзор»
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В Москве начался снос бывшей фабрики-кухни № 8 Микояновского мясокомбината. На месте исторического здания появится новый жилой комплекс Champine. Главным бенефициаром застройки на Сосинской улице выступает екатеринбургский бизнесмен Александр Анисимков. «В Москве начался снос здания бывшей фабрики-кухни № 8 Микояновского мясокомбината. Здание выполнено в стиле конструктивизма. Оно было построено в начале 1930-х годов. На месте исторического памятника появится ЖК Champine. Застроит площадь уральская компания UDevelopment, которой владел Анисимков», — сообщает Е1 со ссылкой на представителей движения «Архнадзор». Продавать там планируют жилье бизнес-класса — квартиры площадью 50—80 квадратных метров. Всего будет три здания: от 6 до 13 этажей. В корпусах ЖК всего будет 244 квартиры. В 2020 году «Коммерсант» также связывал застройку участка на Сосинской улице, 43 с компанией UDevelopment.