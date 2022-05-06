Президент Мексики обиделся на США за поддержку Украины

США отправили Украине 30 млрд долларов, заявили в Мексике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США финансово помогают Украине, но четыре года игнорировали просьбы от Мексики. С таким заявлением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Гватемале.

«К настоящему моменту утверждено более 30 миллиардов долларов на поддержку войны на Украине (Россия с конца февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса от агрессии Киева — прим. URA.RU). Мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был экс-президент Дональд Трамп, предлагая поддержать [проекты регионального развития] четырьмя миллиардами долларов — и по сей день ничего, абсолютно ничего», — сказал Лопес Обрадор, передает РИА «Новости».

Он назвал необъяснимым, что в Вашингтоне так затянулось предоставление инвестиций в благосостояние стран Центральной Америки. По словам президента Мексики, это лоббировали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Американский континент должен двигаться к экономической и торговой интеграции без каких-либо исключений, считает Лопес Обрадор.

США и другие страны помогают Киеву финансово и отправляют туда вооружение из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация денацификация, а также помощь Донбассу. США также ввели санкции против РФ. На фоне этого рейтинг Байдена снизился до исторического минимума.