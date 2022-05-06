Еврокомиссар озвучил сроки введения эмбарго на нефть из России

По словам еврокомиссара, введение эмбарго раньше, чем через 9 месяцев, скажется на мировых ценах на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз введет полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Наше предложение — добиться эмбарго в зависимости от разных нефтепродуктов в течение 9 месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям», — сказал Джентилони в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Еврокомиссар отметил, что нефтяные санкции повлияют на экономику стран ЕС, но «влияние на российскую экономику будет гораздо больше». Также он сказал, что санкции действительно влияют на Москву.

«Тот, кто говорит обратное, ошибается. Центральный банк России оценил рецессию в этом году в 9%. Наша экономика, безусловно, тоже замедлится», — ответил Паоло Джентилони.

Отказ от импорта российской нефти входит в шестой пакет санкций Евросоюза, принятие которого ожидается в ближайшее время. Западные страны вводят новые санкции в отношении России в качестве протеста против спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.