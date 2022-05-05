Аналитики: в Пермском крае сокращаются рабочие места

Больше всего за месяц сократилось вакансий госслужащих (на 86%) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедший апрель в Пермском крае резко сократилось количество свободных рабочих мест. В некоторых сферах снижение количества вакансий достигает 80%, в то время как рост не превышает 7%. Таким исследованием с URA.RU поделились специалисты компании HeadHunter.

«Количество активных вакансий в Пермском крае в апреле 2022 года сократилось на 16% по сравнению с мартом 2022 года и на 15% — по сравнению с апрелем 2021 года», — говорится в исследовании. По России в целом за месяц количество свободных рабочих мест сократилось на 12%, за год — на 11%.

За месяц больше всего вакансий в регионе снизилось в сфере госслужбы и НКО (-86%), маркетинга и рекламы (-33%) и административного персонала (-31%). Спрос вырос только на домашний персонал (+3%), медиков и сотрудников (+5%) и юристов (+7%). За год менее востребованы в крае стали страховщики (-89%), госслужащие (-86%) и сотрудники автобизнеса (-70%). Рост за год показали сферы инсталляции и сервиса (+120%), строительства (+56%), добычи сырья (+38%).