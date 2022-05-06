Московский суд арестовал счета Dell

06 мая 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

778,5 млн рублей заморожено на счетах структуры Dell из-за остановки работы VMware в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел. «Принять обеспечительные меры. Наложить арест на имущество и денежные средства, в том числе денежные средства, которые будут поступать на все открытые банковские счета ООО „Делл“», — говорится в определении суда. Согласно документу, на счетах компании находилось 778,5 млн рублей. Решение принято по иску ООО « ТАЛМЕР». Компания потребовала взыскать с «Делл» аванс, который был перечислен за услугу технической поддержки американского программного обеспечения для виртуализации VMware. Как указано в материалах суда, «Делл» является официальным представителем VMware в России. Сейчас она не может предоставлять эту услугу, поскольку VMware прекратила свою деятельность в РФ. Однако «Делл» не вернула аванс, указал истец. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел. «Принять обеспечительные меры. Наложить арест на имущество и денежные средства, в том числе денежные средства, которые будут поступать на все открытые банковские счета ООО „Делл“», — говорится в определении суда. Согласно документу, на счетах компании находилось 778,5 млн рублей. Решение принято по иску ООО « ТАЛМЕР». Компания потребовала взыскать с «Делл» аванс, который был перечислен за услугу технической поддержки американского программного обеспечения для виртуализации VMware. Как указано в материалах суда, «Делл» является официальным представителем VMware в России. Сейчас она не может предоставлять эту услугу, поскольку VMware прекратила свою деятельность в РФ. Однако «Делл» не вернула аванс, указал истец.