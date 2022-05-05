DJ Smash прокомментировал дебош в пермском баре «Наташа»

Диджей не хотел бы, чтобы его музыка вызывала агрессию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музыкант Андрей Ширман — DJ Smash — рассказал о своем отношении к произошедшему инциденту в пермском баре «Наташа», где человек, похожий на экс-депутата ЗС Пермского края Александра Телепнева, осужденного за его избиение, кидался стульями и бокалами. Такова была реакция мужчины, отдыхающего в баре, на трек DJ Smash «Moscow Never Sleeps». Видео с комментарием диджея выложил telegram-канал «СоленыУши».

«Очень грустно, что эта история вновь повторилась. Я думал, что я с этим человеком справился, у нас даже подписано мировое соглашение. Моя музыка звучит в моем любимом городе, и я не хочу, чтобы это было триггером, вызывало агрессию, даже если эта агрессия исходит от одного человека», — сказал DJ Smash

Слова Андрея Ширмана звучат на фоне кадров, снятых на камеру видеонаблюдения в баре. На них видно, как человек, похожий на экс-депутата, сначала обнимается с девушкой, а потом кидает стул в барную стойку. Следом он берет бокал и кидает туда же.

В полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Редакция URA.RU готова предоставить слово Александру Телепневу.