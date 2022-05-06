Скончался писатель-фантаст Дяченко

06 мая 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сергею Дяченко было 77 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко, ему было 77 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо». «Ночью 5 мая стало известно об огромной утрате. Вдова Сергея, Марина Дяченко, сообщила о смерти мужа в возрасте 77 лет. Издательство „Эксмо“ приносит свои глубочайшие соболезнования», — сообщается на сайте издательства. Дяченко родился в Киеве 14 апреля 1945 года. С 2004 по 2009 годы писатель жил в Москве, а затем вместе с супругой переехал в Лос-Анджелес. Он работал в соавторстве со своей женой. Наиболее известными произведениями являются цикл «Скитальцы», трилогия «Ведьмин век» и дилогия Vita nostra, передает деловое издание «Взгляд». Дяченко также работал над сценарием российского фильма «Обитаемый остров», который сняли по одноименной книге братьев Стругацких. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко, ему было 77 лет. Об этом сообщило издательство «Эксмо». «Ночью 5 мая стало известно об огромной утрате. Вдова Сергея, Марина Дяченко, сообщила о смерти мужа в возрасте 77 лет. Издательство „Эксмо“ приносит свои глубочайшие соболезнования», — сообщается на сайте издательства. Дяченко родился в Киеве 14 апреля 1945 года. С 2004 по 2009 годы писатель жил в Москве, а затем вместе с супругой переехал в Лос-Анджелес. Он работал в соавторстве со своей женой. Наиболее известными произведениями являются цикл «Скитальцы», трилогия «Ведьмин век» и дилогия Vita nostra, передает деловое издание «Взгляд». Дяченко также работал над сценарием российского фильма «Обитаемый остров», который сняли по одноименной книге братьев Стругацких.