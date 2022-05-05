В свердловский суд отдали дело извращенца, ранившего силовика

06 мая 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мужчина на территории Ревды совершил ряд действий сексуального характера Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Свердловской области начнут судить жителя Ревды, который предположительно развращал несовершеннолетних. Он разгуливал голышом, чем напугал соседских детишек. При его задержании пострадали два сотрудника полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «В Свердловский суд передано уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Ревды, который ранил двоих полицейских при задержании. По данным следствия, в период с июля 2020 по март 2021 годов мужчина на территории Ревды совершил ряд действий сексуального характера. Когда в мае 2021 года сотрудниками полиции проверялась возможная причастность мужчины к совершению этих действий, фигурант напал на двух полицейских, попытавшись ударить одного из них ножом», — сказано в сообщении. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Установить и задержать подозреваемого удалось сотрудникам полиции территориального ОВД, после чего задержанный был передан нашим коллегам из областного Следственного комитета», — отметил полковник Горелых. В отношении мужчины была проведена психолого — психиатрическая экспертиза. Обвиняемый признан невменяемым. Решается вопрос о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области начнут судить жителя Ревды, который предположительно развращал несовершеннолетних. Он разгуливал голышом, чем напугал соседских детишек. При его задержании пострадали два сотрудника полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «В Свердловский суд передано уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Ревды, который ранил двоих полицейских при задержании. По данным следствия, в период с июля 2020 по март 2021 годов мужчина на территории Ревды совершил ряд действий сексуального характера. Когда в мае 2021 года сотрудниками полиции проверялась возможная причастность мужчины к совершению этих действий, фигурант напал на двух полицейских, попытавшись ударить одного из них ножом», — сказано в сообщении. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Установить и задержать подозреваемого удалось сотрудникам полиции территориального ОВД, после чего задержанный был передан нашим коллегам из областного Следственного комитета», — отметил полковник Горелых. В отношении мужчины была проведена психолого — психиатрическая экспертиза. Обвиняемый признан невменяемым. Решается вопрос о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера.