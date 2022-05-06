Огонь зажег ветеран войны Александр Шарапов Фото: департаменте информполитики Свердловской области

В Артемовском (Свердловская область) в преддверии 77-й годовщины Победы зажгли первый в истории Огонь памяти на мемориале «Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу». Огонь зажег ветеран войны Александр Шарапов. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Мемориал построили в Артемовском еще в 70-е годы. Позже появилась аллея и другие военные артефакты. Но Вечного огня здесь не было никогда. В прошлом году артемовцы, в том числе городские юнармейцы, выступили с инициативой дополнить мемориальный комплекс Огнем памяти. Лампаду с огнем для зажжения привезли 3 мая с Вечного огня у Обелиска освободителям города Ржева», — сказано в сообщении.

На ржевской земле советские солдаты проявили подлинный героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Ржев находился под фашистской оккупацией в течение 17 месяцев, был освобожден 3 марта 1943 года. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных за историю Великой Отечественной войны. «Приятно видеть здесь много детей. Это говорит о том, что сохраняется связь поколений. Этим и сильна наша страна», — сказал Алексей Шмыков.

«Вечный огонь — это дань памяти нашим ветеранам. Это обращение к нашему молодому поколению, чтобы они всегда помнили, какие страшные события происходили, и этого нельзя больше допустить. Сегодня действительно историческое событие — у нас будет свой Вечный огонь!» — сказал глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.

Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символически знаменующий собой торжественную память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь Родины.

Фото: ДИП

Фото: ДИП

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