Бюджет РФ потерял 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Компенсировать потери бюджета планируют в мае Фото:

Федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей. С учетом апрельских показателей это на 280,9 млрд рублей выше плана, следует из сообщения Минфина. Как пояснили в ведомстве, сумма будет больше из-за того, что фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. В министерстве отмечают, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил на 2022 год, иностранную валюту и золото на полученные доходы покупать не будут.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов РФ. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей. С учетом апрельских показателей это на 280,9 млрд рублей выше плана, следует из сообщения Минфина. Как пояснили в ведомстве, сумма будет больше из-за того, что фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. В министерстве отмечают, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил на 2022 год, иностранную валюту и золото на полученные доходы покупать не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...