Бюджет РФ потерял 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей. С учетом апрельских показателей это на 280,9 млрд рублей выше плана, следует из сообщения Минфина. Как пояснили в ведомстве, сумма будет больше из-за того, что фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. В министерстве отмечают, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил на 2022 год, иностранную валюту и золото на полученные доходы покупать не будут.
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