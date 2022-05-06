Бюджет РФ потерял 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

06 мая 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Компенсировать потери бюджета планируют в мае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов РФ. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей. С учетом апрельских показателей это на 280,9 млрд рублей выше плана, следует из сообщения Минфина. Как пояснили в ведомстве, сумма будет больше из-за того, что фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. В министерстве отмечают, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил на 2022 год, иностранную валюту и золото на полученные доходы покупать не будут. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Федеральный бюджет в апреле не дополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщает Министерство финансов РФ. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. При этом в мае ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 414 млрд рублей. С учетом апрельских показателей это на 280,9 млрд рублей выше плана, следует из сообщения Минфина. Как пояснили в ведомстве, сумма будет больше из-за того, что фактические цены на нефть превышают базовый уровень, заложенный в прогнозе. В министерстве отмечают, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил на 2022 год, иностранную валюту и золото на полученные доходы покупать не будут.