Кремль пообещал поддержку осужденной в Беларуси россиянке Сапеге

06 мая 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Россия будет поддерживать осужденную в Белоруси активистку, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские дипломаты сделают все возможное для защиты законных интересов осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Активистку уже приговорили к шести годам тюремного заключения. «Она [Софья Сапега] является гражданкой России. Посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Комментировать само решение суда в Кремле отказались. Ранее белорусский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам тюремного заключения, в качестве обвинений девушке было предъявлено разжигание социальной вражды и совершение незаконных действий с персональными данными. Всего Сапеге предъявили обвинения по семи статьям уголовного кодекса страны. Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. Сапегу обвиняют в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские дипломаты сделают все возможное для защиты законных интересов осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Активистку уже приговорили к шести годам тюремного заключения. «Она [Софья Сапега] является гражданкой России. Посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Комментировать само решение суда в Кремле отказались. Ранее белорусский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам тюремного заключения, в качестве обвинений девушке было предъявлено разжигание социальной вражды и совершение незаконных действий с персональными данными. Всего Сапеге предъявили обвинения по семи статьям уголовного кодекса страны. Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. Сапегу обвиняют в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий.