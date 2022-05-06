Задержанную в Беларуси россиянку Сапегу отправили в колонию

Софию Сапегу приговорили к шести годам тюремного заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд в Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и розни, а также совершении незаконных действий с персональными данными.

Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии, сообщает РИА «Новости». Всего россиянке было предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса Беларуси. Максимальный срок, предусмотренный ими — 12 лет лишения свободы.

Суд над россиянкой проходил в закрытом режиме. Это связано с тем, что в материалах дела содержатся экстремистские материалы и персональные данные силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей. Все они проходят потерпевшими по делу Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды и розни, а также совершении незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Россиянку задержали вместе с экс-главредом оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. Сапегу обвиняют в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий. Ранее родной отец Сапеги записал видеообращение к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о встрече. Он также просил главу республики о помиловании дочери, передает RT.