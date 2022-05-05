Подчиненные Дмитрия Грамотина получили больше всего премий в 2021 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники департамента социального развития Тюменской области (включая подведомственные учреждения) получили в 2021 году премий на сумму более 16 млн рублей. Такие данные указаны в отчете об исполнении бюджета области (имеется в распоряжении URA.RU).

«Департамент социального развития Тюменской области. Финансовое обеспечение поощрения за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области — 16,287 млн рублей», — говорится в документе о выплатах персоналу. Это самый высокий показатель среди ведомств правительства.

На втором месте по сумме поощрений — департамент финансов Тюменской области, где на работу на премии в 2021 году было потрачено 12,692 млн рублей. Полностью топ-10 структур правительства региона по поощрительным выплатам выглядит так:

Департамент социального развития Тюменской области — 16,287 млн рублей;

Департамент финансов Тюменской области — 12,692 млн рублей;

Главное управление строительства Тюменской области — 5,087 млн рублей;

Департамент имущественных отношений Тюменской области — 4,853 млн рублей;

Департамент здравоохранения Тюменской области — 3,527 млн рублей;

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области — 3,447 млн рублей;

Департамент образования и науки Тюменской области — 3,336 млн рублей;

Департамент недропользования и экологии Тюменской области — 3,04 млн рублей;

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области — 2,855 млн рублей;

Департамент лесного комплекса Тюменской области — 2,411 млн рублей.

Меньше всего из правительственных структур премий в прошлом году получили сотрудники областных комитета по контролю в сфере закупок и управления по делам архивов — по 413 тысяч рублей. При этом поощрение управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области в принципе не отражено в бюджетной ведомости.