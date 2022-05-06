Google лишил заработка разработчиков из России

06 мая 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Пользователи по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Google ввела санкции в отношении программистов из России и Украины. Информация об этом появилась в справочном центре сервиса. «Пользователи в затронутых регионах по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки», — говорится в справке. Таким образом, компания лишила разработчиков приложений возможности зарабатывать на платформе Google Play. В справке также указано, что пользователи будут иметь доступ к контенту, который они ранее приобрели в Google Play, но в конце платежного цикла подписка пользователя будет отменена. Ранее Google приостановил работу платежной системы Google Play для пользователей в России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Компания Google ввела санкции в отношении программистов из России и Украины. Информация об этом появилась в справочном центре сервиса. «Пользователи в затронутых регионах по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки», — говорится в справке. Таким образом, компания лишила разработчиков приложений возможности зарабатывать на платформе Google Play. В справке также указано, что пользователи будут иметь доступ к контенту, который они ранее приобрели в Google Play, но в конце платежного цикла подписка пользователя будет отменена. Ранее Google приостановил работу платежной системы Google Play для пользователей в России.