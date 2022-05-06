Google лишил заработка разработчиков из России

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, google play
Пользователи по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Google ввела санкции в отношении программистов из России и Украины. Информация об этом появилась в справочном центре сервиса.

«Пользователи в затронутых регионах по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки», — говорится в справке.

Таким образом, компания лишила разработчиков приложений возможности зарабатывать на платформе Google Play. В справке также указано, что пользователи будут иметь доступ к контенту, который они ранее приобрели в Google Play, но в конце платежного цикла подписка пользователя будет отменена. Ранее Google приостановил работу платежной системы Google Play для пользователей в России.

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Компания Google ввела санкции в отношении программистов из России и Украины. Информация об этом появилась в справочном центре сервиса. «Пользователи в затронутых регионах по-прежнему смогут использовать Google Play, в том числе загружать бесплатные приложения, но не смогут совершать покупки», — говорится в справке. Таким образом, компания лишила разработчиков приложений возможности зарабатывать на платформе Google Play. В справке также указано, что пользователи будут иметь доступ к контенту, который они ранее приобрели в Google Play, но в конце платежного цикла подписка пользователя будет отменена. Ранее Google приостановил работу платежной системы Google Play для пользователей в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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