Студенты УрФУ не были предупреждены о готовящихся «чистках» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) проводит отчисление студентов за долги по учебе. Студенты при этом не были предупреждены о готовящейся «чистке». Об этом URA.RU сообщил студенты вуза.

«Сегодня пришел список из учебного отдела. Всех перечисленных студентов отчислить 16 мая за „хвосты“», — рассказал студент на условиях анонимности.

В чатах социальных сетей студенты УрФУ эмоционально реагируют на новость от вуза. «Нас предупредили всего за 10 дней. До сегодняшнего дня даже намеков от деканата не было. Многие студенты уже заплатили за следующий семестр. Надеюсь, что деньги хоть вернут», — отметил другой собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в УрФУ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует провести отчисление студентов за долги по учебе. Тогда сотрудники УрФУ уточнили, что для отчисления будет достаточно небольшого количества долгов.

Фото: студенты УрФУ