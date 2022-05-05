В ЯНАО назначены два новых районных прокурора

Назначены новые прокуроры в Ямальский и Шурышкарский районы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО были назначены новые районные прокуроры. Так в Ямальском районе данную должность занят советник юстиции Дмитрий Морковкин, а в Шурышкарском районе Ольга Жилина. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2022 № 498-к на должность прокурора Ямальского района назначен советник юстиции Морковкин Дмитрий Евгеньевич. На должность прокурора Шурышкарского района назначена советник юстиции Жилина Ольга Сергеевна», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитрий Морковкин работает в ведомстве с 2009 года, последовательно замещая должности помощника прокурора Лебяжьевского района (Курганская область) и старшего помощника прокурора города Муравленко (ЯНАО). Также он был заместителем прокурора в городе Лабытнанги. Неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО.

Ольга Жилина начала работу в ведомстве в 2009 году. Она занимала должность помощника прокурора города Мегиона (ХМАО). В 2018 году стала помощником прокурора и его заместителя в Новом Уренгое (ЯНАО). Неоднократно награждалась правами прокуроров ХМАО и ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что должность природоохранного прокурора ЯНАО занял советник юстиции Андрей Целовальников. Отмечается его неоднократно поощряли на высшем федеральном уровне.