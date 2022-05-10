Курганцы стали снижать цены на квартиры из-за проблем с ипотекой

Изменения произошли на рынке вторичного жилья Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за месяц стоимость квартир на вторичном рынке в среднем снизилась почти на 3%. На снижение, в том числе, повлияли проблемы с ипотечными сделками. Об этом сообщили аналитики курганского рынка недвижимости.

«В апреле текущего года на вторичном рынке жилья города Кургана во всех исследуемых сегментах цены продемонстрировали небольшую отрицательную динамику. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи курганских квартир в апреле 2022 года уменьшилась на 2,8 % и составляет 38,3 тыс. руб./кв. м», - указано на сайте компании «БК_Недвижимость».

По данным компании, в апреле, по сравнению с мартом, больше всего подешевели квартиры в Рябково, Энергетиках, Западном, Северном и Восточном районах, а также возле ул. Некрасова и Кургансельмаша. В этих районах стоимость квартир снизилась на 4,2 %. Трехкомнатные квартиры за месяц подешевели больше, чем двухкомнатные и однокомнатные. Стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 3,9 %.

Такое снижение цен подтвердила URA.RU и руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «Ипотечных сделок нет, а живых денег у покупателей не так много. У людей есть понимание, что ценник был искусственно завышен», - объяснила она.

Ранее стало известно, что в Кургане заморозил цены на недвижимость. По информации участников рынка, цены не менялись с начала года.

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