МЭА: антироссийские санкции грозят глобальным энергокризисом

06 мая 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

По мнению главы МЭА, мир переживает первый глобальный кризис в энергетике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против РФ и ответные меры будут иметь большие последствия для энергетического рынка. Об этом заявил на брифинге в Вене исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. «В 70-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляция. Но это была только нефть. Давайте помнить, что Россия […] является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире […], а также крупным игроком на рынке материалов, которые использует энергетический сектор», — цитирует Бироля ТАСС. Глава агентства отметил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным кризисом в энергетике. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Так, в шестой пакет санкций Евросоюза входит нефтяное эмбарго. Официальные лица России называют спецоперацию вынужденным решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что спецоперация стала превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Санкции против РФ и ответные меры будут иметь большие последствия для энергетического рынка. Об этом заявил на брифинге в Вене исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. «В 70-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляция. Но это была только нефть. Давайте помнить, что Россия […] является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире […], а также крупным игроком на рынке материалов, которые использует энергетический сектор», — цитирует Бироля ТАСС. Глава агентства отметил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным кризисом в энергетике. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Так, в шестой пакет санкций Евросоюза входит нефтяное эмбарго. Официальные лица России называют спецоперацию вынужденным решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что спецоперация стала превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.