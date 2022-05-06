МЭА: антироссийские санкции грозят глобальным энергокризисом

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По мнению главы МЭА, мир переживает первый глобальный кризис в энергетике Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против РФ и ответные меры будут иметь большие последствия для энергетического рынка. Об этом заявил на брифинге в Вене исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«В 70-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляция. Но это была только нефть. Давайте помнить, что Россия […] является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире […], а также крупным игроком на рынке материалов, которые использует энергетический сектор», — цитирует Бироля ТАСС.

Глава агентства отметил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным кризисом в энергетике. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Так, в шестой пакет санкций Евросоюза входит нефтяное эмбарго. Официальные лица России называют спецоперацию вынужденным решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что спецоперация стала превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.

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Санкции против РФ и ответные меры будут иметь большие последствия для энергетического рынка. Об этом заявил на брифинге в Вене исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. «В 70-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляция. Но это была только нефть. Давайте помнить, что Россия […] является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире […], а также крупным игроком на рынке материалов, которые использует энергетический сектор», — цитирует Бироля ТАСС. Глава агентства отметил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным кризисом в энергетике. Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Так, в шестой пакет санкций Евросоюза входит нефтяное эмбарго. Официальные лица России называют спецоперацию вынужденным решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что спецоперация стала превентивным ударом. По его словам, в противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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