Депутаты хотят закрыть некоторым тюменцам путь во власть

Право избираться потеряют тюменцы, осужденные за экстремизм и половые преступления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы, осужденные за экстремизм, могут на пять лет потерять право быть избранными. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской областной думы.

«Законопроектом расширяется перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней. Предусматривается, что не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, согласно документу, ограничиваются избирательные права граждан, осужденных к лишению свободы за совершение отдельных преступлений средней тяжести, в том числе, предусмотренных частью 2 статьи 133 (Понуждение к действиям сексуального характера) и частью 1 статьи 134 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК РФ. Поводом для ущемления в праве может быть непогашенная судимость. Для таких лиц также действует запрет на право избираться в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Законопроект внесен в облдуму для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.