FT: вступление новых стран в НАТО перекроит карту Европы

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО остановит развитие Европы, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке. Такое заявление сделала американский политолог Энн Слотер в своей статье для газеты Financial Times.

«Принятие этих стран в военный альянс углубит разногласия XX века и помешает более смелым и отважным размышлениям о том, как достичь мира и процветания в XXI веке», — объяснила Слотер. Она также отметила, что разделение между Восточной и Западной Европой было создано искусственно и должно остаться в прошлом.

По мнению политолога, дальнейшее экономическое и культурное развитие Европейского региона возможно только при условии экономического сотрудничества и улучшения институтов безопасности в Европе. Автор также уточнила, что все страны Европы, включая Россию, должны стать единым пространством. «Бизнес-лидеры должны сосредотачиваться на людях, а не на геополитике», — резюмировала Слотер.

Ранее сообщалось, что Швеция, и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пообещали решить проблемы безопасности стран, которые могут возникнуть в промежуток времени между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. С подобной инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший поддержать Финляндию и Швецию, если те решатся на вступление в НАТО, передает RT.

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