05 мая 2022

У губернатора ХМАО выросла пенсия

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
У губернатора ХМАО Натальи Комаровой выросла пенсия Фото:

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой выросла пенсия на две тысячи рублей. Об этом свидетельствует ее декларация о доходах за 2021 год, опубликованная на сайте органов государственной власти Югры.

Глава региона в 2021 году заработала 6,2 млн рублей. Из этих денег 387 тысяч рублей — пенсия. В 2020 году ее годовая пенсия составляла 385 тысяч рублей. Состав недвижимости у Комаровой не меняется с начала ее губернаторства. У главы региона в собственности имеется квартира площадью 186 кв. м., а также машиноместо. В пользовании у губернатора находится жилой дом в 460 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.

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У губернатора ХМАО Натальи Комаровой выросла пенсия на две тысячи рублей. Об этом свидетельствует ее декларация о доходах за 2021 год, опубликованная на сайте органов государственной власти Югры. Глава региона в 2021 году заработала 6,2 млн рублей. Из этих денег 387 тысяч рублей — пенсия. В 2020 году ее годовая пенсия составляла 385 тысяч рублей. Состав недвижимости у Комаровой не меняется с начала ее губернаторства. У главы региона в собственности имеется квартира площадью 186 кв. м., а также машиноместо. В пользовании у губернатора находится жилой дом в 460 кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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