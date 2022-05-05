У губернатора ХМАО выросла пенсия

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой выросла пенсия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой выросла пенсия на две тысячи рублей. Об этом свидетельствует ее декларация о доходах за 2021 год, опубликованная на сайте органов государственной власти Югры.

Глава региона в 2021 году заработала 6,2 млн рублей. Из этих денег 387 тысяч рублей — пенсия. В 2020 году ее годовая пенсия составляла 385 тысяч рублей. Состав недвижимости у Комаровой не меняется с начала ее губернаторства. У главы региона в собственности имеется квартира площадью 186 кв. м., а также машиноместо. В пользовании у губернатора находится жилой дом в 460 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.