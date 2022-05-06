Мишустин назначил нового замминистра энергетики РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Эдуарда Шереметцева новым заместителем министра энергетики РФ. Он будет курировать вопросы развития информационных технологий и импортозамещения программного обеспечения.
«Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Эдуард Шереметцев назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО», — сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ.
Ранее Шереметцев работал на посту директора Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России. Также он занимал должность замдиректора департамента ПАО «Россети».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Эдуарда Шереметцева новым заместителем министра энергетики РФ. Он будет курировать вопросы развития информационных технологий и импортозамещения программного обеспечения. «Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Эдуард Шереметцев назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО», — сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ. Ранее Шереметцев работал на посту директора Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России. Также он занимал должность замдиректора департамента ПАО «Россети».