Мишустин назначил нового замминистра энергетики РФ

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Новый зам будет отвечать за развитие информационных технологий Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Эдуарда Шереметцева новым заместителем министра энергетики РФ. Он будет курировать вопросы развития информационных технологий и импортозамещения программного обеспечения.

«Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Эдуард Шереметцев назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО», — сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ.

Ранее Шереметцев работал на посту директора Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России. Также он занимал должность замдиректора департамента ПАО «Россети».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Эдуарда Шереметцева новым заместителем министра энергетики РФ. Он будет курировать вопросы развития информационных технологий и импортозамещения программного обеспечения. «Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Эдуард Шереметцев назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО», — сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ. Ранее Шереметцев работал на посту директора Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России. Также он занимал должность замдиректора департамента ПАО «Россети».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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