Жителям Нефтеюганска и Когалыма запретили покидать города

06 мая 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается штормовой ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в городах Когалым и Нефтеюганск действует ограничение движения всех видов транспорта», — говорится в сообщении. Помимо этого, запрещено движение для пассажирского и грузового транспорта на 5 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», а также ограничено движение автомобилей на летней шине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жителям Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в городах Когалым и Нефтеюганск действует ограничение движения всех видов транспорта», — говорится в сообщении. Помимо этого, запрещено движение для пассажирского и грузового транспорта на 5 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», а также ограничено движение автомобилей на летней шине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.