Жителям Нефтеюганска и Когалыма запретили покидать города

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В ХМАО ожидается штормовой ветер Фото:

Жителям Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД Югры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в городах Когалым и Нефтеюганск действует ограничение движения всех видов транспорта», — говорится в сообщении. Помимо этого, запрещено движение для пассажирского и грузового транспорта на 5 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», а также ограничено движение автомобилей на летней шине.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

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Жителям Когалыма и Нефтеюганска (ХМАО) ограничили движение всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в городах Когалым и Нефтеюганск действует ограничение движения всех видов транспорта», — говорится в сообщении. Помимо этого, запрещено движение для пассажирского и грузового транспорта на 5 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», а также ограничено движение автомобилей на летней шине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается штормовой ветер с порывами до 24 м/с, а также метель. Из-за этого в аэропорту Сургута задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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