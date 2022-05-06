Губернаторы получили новые установки по работе с соцсетями

06 мая 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Губернаторам настоятельно рекомендуют завести аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и Telegram Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернаторы получили новые установки по работе в социальных сетях. Теперь им рекомендуется взаимодействовать с жителями через «ВКонтакте» и Telegram, рассказал в интервью URA.RU Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы». «Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению „освободившегося“ трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке использовать их для работы», — заявил Истомин. По словам первого замгендиректора АНО «Диалог Регионы», подходы в работе всегда идут за медиапотреблением. Более 70 губернаторов открыли страницы в Telegram и в соцсети «ВКонтакте». Третья соцсеть — «Одноклассники» — рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok. «Сейчас это лишь отдельные эксперименты — мэр Вологды Сергей Воропанов (120 тысяч подписчиков — прим. URA.RU), глава Забайкалья Александр Осипов (23,2 тыс. — прим. URA.RU). Поэтому думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов», — добавил Истомин. В Госдуме, по словам Истомина, рассматривается законопроект, по которому органы власти — не только чиновники, но и министерства, ведомства — будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» добавил, что в администрации президента РФ собираются начать оценивать работу глав муниципалитетов в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Губернаторы получили новые установки по работе в социальных сетях. Теперь им рекомендуется взаимодействовать с жителями через «ВКонтакте» и Telegram, рассказал в интервью URA.RU Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы». «Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению „освободившегося“ трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке использовать их для работы», — заявил Истомин. По словам первого замгендиректора АНО «Диалог Регионы», подходы в работе всегда идут за медиапотреблением. Более 70 губернаторов открыли страницы в Telegram и в соцсети «ВКонтакте». Третья соцсеть — «Одноклассники» — рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok. «Сейчас это лишь отдельные эксперименты — мэр Вологды Сергей Воропанов (120 тысяч подписчиков — прим. URA.RU), глава Забайкалья Александр Осипов (23,2 тыс. — прим. URA.RU). Поэтому думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов», — добавил Истомин. В Госдуме, по словам Истомина, рассматривается законопроект, по которому органы власти — не только чиновники, но и министерства, ведомства — будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» добавил, что в администрации президента РФ собираются начать оценивать работу глав муниципалитетов в соцсетях.