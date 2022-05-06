Никита Михалков поздравил екатеринбуржцев с Пасхой и Днем Победы. Видео

06 мая 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Горожанам показали видеозапись обращения режиссера (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня в Екатеринбурге дал концерт Григорий Лепс, а перед его выступлением зрителям включили на большом экране обращение Никиты Михалкова. Известный режиссер, автор программы «Бесогон» поздравил горожан с прошедшей Пасхой и поздравил с наступающим Днем Победы, а также поразмышлял о важности спецоперации на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня рождается новая Россия, сегодня мы отстаиваем наши традиционные ценности. Мы сегодня единственная страна в евразийском пространстве, которая может сопротивляться тому, что грядет. И уже во многом состоялось… И очень хотят, чтобы мы приняли эти правила игры. Сегодня вы как раз и отстаиваете не только рубежи, не только целостность мира, но вы — его творители […] От всего сердца хочу поздравить вас с Днем победы и Пасхой и хочу пожелать веры, надежды, любви, терпения. И конечно, чтобы вас всегда сопровождал Бог, защищая от всех недугов», — отметил в выступлении Михалков. Он призвал помнить, что спецоперация на Украине — это серьезный вызов тому мировому сообществу, которое хочет сделать из России придаток. Но русский воинский дух, сила воли и внутренняя убежденность помогут сделать так, чтобы мы остались великой страной, считает Михалков. Выступление режиссера показали в «Экспо-Центре» перед концертом Григория Лепса. Певец дал в Екатеринбурге два концерта, в том числе в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сегодня в Екатеринбурге дал концерт Григорий Лепс, а перед его выступлением зрителям включили на большом экране обращение Никиты Михалкова. Известный режиссер, автор программы «Бесогон» поздравил горожан с прошедшей Пасхой и поздравил с наступающим Днем Победы, а также поразмышлял о важности спецоперации на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня рождается новая Россия, сегодня мы отстаиваем наши традиционные ценности. Мы сегодня единственная страна в евразийском пространстве, которая может сопротивляться тому, что грядет. И уже во многом состоялось… И очень хотят, чтобы мы приняли эти правила игры. Сегодня вы как раз и отстаиваете не только рубежи, не только целостность мира, но вы — его творители […] От всего сердца хочу поздравить вас с Днем победы и Пасхой и хочу пожелать веры, надежды, любви, терпения. И конечно, чтобы вас всегда сопровождал Бог, защищая от всех недугов», — отметил в выступлении Михалков. Он призвал помнить, что спецоперация на Украине — это серьезный вызов тому мировому сообществу, которое хочет сделать из России придаток. Но русский воинский дух, сила воли и внутренняя убежденность помогут сделать так, чтобы мы остались великой страной, считает Михалков. Выступление режиссера показали в «Экспо-Центре» перед концертом Григория Лепса. Певец дал в Екатеринбурге два концерта, в том числе в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты.