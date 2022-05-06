Лепс выступил в Екатеринбурге перед раненными в спецоперации. Фото, видео

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Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом Фото:

Певец Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист дал два концерта. Один для солдат, раненых во время спецоперации на Украине, а второй в «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события.

«В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый прошел в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил журналист агентства.

Концерты посетили ветераны и военные, а также медики, участвовавшие в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» присутствовало более 600 медицинских сотрудников и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.

Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:
Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:
Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:
Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:
Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:
Концерт Григория Лепса для бойцов. Екатеринбург
Фото:

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Певец Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист дал два концерта. Один для солдат, раненых во время спецоперации на Украине, а второй в «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события. «В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый прошел в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил журналист агентства. Концерты посетили ветераны и военные, а также медики, участвовавшие в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» присутствовало более 600 медицинских сотрудников и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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