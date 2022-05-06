Лепс выступил в Екатеринбурге перед раненными в спецоперации. Фото, видео

06 мая 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Певец Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист дал два концерта. Один для солдат, раненых во время спецоперации на Украине, а второй в «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события. «В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый прошел в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил журналист агентства. Концерты посетили ветераны и военные, а также медики, участвовавшие в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» присутствовало более 600 медицинских сотрудников и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Певец Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист дал два концерта. Один для солдат, раненых во время спецоперации на Украине, а второй в «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места события. «В Екатеринбурге прошло два закрытых концерта с Григорием Лепсом. Первый прошел в госпитале, где лечатся раненные в спецоперации на Украине солдаты, а второй — в „Екатеринбург-Экспо“», — сообщил журналист агентства. Концерты посетили ветераны и военные, а также медики, участвовавшие в боевых действиях. На мероприятие в «Екатеринбург-Экспо» присутствовало более 600 медицинских сотрудников и родственники раненых солдат, а также беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Перед войсками РФ стоит задача провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы обезопасить русскоязычное население республик и предотвратить удар ВСУ по территориям России и Белоруссии.