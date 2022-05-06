Что будет с айтишниками, покинувшими Россию

07 мая 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Российских IT-специалистов заставят отречься от культуры и национальности, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиян, покинувших страну в период спецоперации на Украине, заставят отречься от родины и национальности. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда». «Тот, кто уехал, должен понимать, что его сейчас заставят отречься от страны. Заставят отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем языка и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины», — заявил Володин. По его мнению, россияне, покинувшие страны в сложный период, являются предателями родины. «Тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет», — заявил спикер. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока российских граждан из-за спецоперации на Украине предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Согласно документу, опубликованному в telegram-канале юриста Игоря Елисеева, проект предусматривает освобождение компаний от уплаты налога, выдачу льготной ипотеки под 5%, а также отсрочки от призыва в армию. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россиян, покинувших страну в период спецоперации на Украине, заставят отречься от родины и национальности. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда». «Тот, кто уехал, должен понимать, что его сейчас заставят отречься от страны. Заставят отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем языка и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины», — заявил Володин. По его мнению, россияне, покинувшие страны в сложный период, являются предателями родины. «Тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет», — заявил спикер. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока российских граждан из-за спецоперации на Украине предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Согласно документу, опубликованному в telegram-канале юриста Игоря Елисеева, проект предусматривает освобождение компаний от уплаты налога, выдачу льготной ипотеки под 5%, а также отсрочки от призыва в армию.