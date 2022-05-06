Курганский губернатор Шумков одобрил продажу алкоголя до 22 часов

Губернатор Шумков подписал закон о сокращении часов торговли алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков 6 мая согласился с предложенным областной думой изменением в закон об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в регионе. Документ за подписью губернатора появился на официальном портале правовой информации.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 8 часов по местному времени», — сообщается в основном пункте изменений. По-прежнему, приобрести алкоголь в розницу ночью можно лишь при получении услуг общественного питания (кафе, рестораны и другой общепит).

Закон со внесенными изменениями в порядке розничной продажи алкоголя вступит в силу осенью. До 22 часов местные магазины будут продавать спиртное, начиная с 1 сентября текущего года. В настоящее время это разрешается делать до 23 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты областной думы одобрили законопроект, сокращающий время продажи спиртного в Курганской области. Также в регионе предлагали ужесточить наказание для нарушителей правил продажи спиртных напитков.