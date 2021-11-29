Курганцы просят ужесточить наказание для продавцов алкоголя

Курганская облдума предлагает прикрывать торговлю нарушителей на 90 суток и конфисковывать продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские депутаты предлагают за повторное нарушение при продаже алкогольной продукции наказывать предпринимателей приостановлением работы на 90 дней с конфискацией продукции. Об этом сегодня шла речь на заседании областной думы.

«Предлагаем установить административное наказание за повторное в течение одного года нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции приостановлением деятельности на срок до 90 суток с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Чтобы продавцы понимали, что будет не минимальный штраф в 25 тысяч рублей, а серьезное наказание», — пояснил председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев.

По словам Кафеева, в Курганской области более 500 организаций общественного питания торгуют алкогольной и слабоалкогольной продукцией. Работа многих точек вызывает нарекания граждан. Большая часть нарушений в этой сфере сейчас наказывается небольшими штрафами. Кафеев подчеркнул, что законопроект коснется «разливаек», а также «псевдообщепита», где «поставили один стол, который позволяет обходить ограничение по времени и размещению в жилом доме».

Законодательная инициатива разработана совместно с УМВД, будет направлена для изучения в правительство РФ, а далее — в Госдуму. Спикер облдумы Дмитрий Фролов попросить депутата Госдумы Александра Ильтякова «максимально оперативно продвигать инициативу из субъекта».