В Тюменскую область придет потепление

07 мая 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

В Тюменскую область придет резкое потепление до +21 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области синоптики обещают потепление до +21 градуса тепла. Прогноз погоды на ближайшие дни составил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 3-4 м/с. Температура ночью +1 градус, днем +10 градусов. 8 и 9 апреля переменная облачность. Ветер южный 3-5 м/с. Температура ночью +4, +5 градусов, днем +17, +19 градусов, местами до +21 градуса», — говорится в сообщении гидрометцентра. Согласно прогнозам сервисов «Яндекс.Погода» и Gismeteo, в выходные дни в Тюмени температура днем составит от 11 до 19 градусов тепла. В понедельник ожидается потепление до +21 градуса и без осадков. Погода малооблачная и с ветром до 4 м/с.

В Тобольске выходные начнутся с 6-9 градусов тепла. В понедельник температура поднимется до +21 градуса. Ожидается облачность с прояснениями и ветер до 5 м/с.

В Ишиме потепление также придет к понедельнику. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье температура днем составит +11, +19 градусов. Средняя дневная температура 9 мая составит +21 градус выше нуля. Погода будет малооблачная, ветер до 4 м/с. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области синоптики обещают потепление до +21 градуса тепла. Прогноз погоды на ближайшие дни составил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 3-4 м/с. Температура ночью +1 градус, днем +10 градусов. 8 и 9 апреля переменная облачность. Ветер южный 3-5 м/с. Температура ночью +4, +5 градусов, днем +17, +19 градусов, местами до +21 градуса», — говорится в сообщении гидрометцентра.