Жители одного из городов ЯНАО не могут попасть к врачу

Один офтальмолог уволился, другой — в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут записаться к офтальмологу, поскольку в городе не осталось специалистов. Один врач уволился, а другой ушел в отпуск, сообщают горожане в паблике «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Как руководство допустило то, чтобы окулист ушел в отпуск, при сложившейся ситуации, что уволился второй? И теперь на город нет ни одного специалиста, ни для взрослого, ни для ребенка! Ищите врача, привлекайте с других городов», — написал в группе анонимный пользователь.

«С ребенком как медосмотр мне пройти у офтальмолога? Требуют справку в общеобразовательной и в спортивной школе. Я нигде не могу концов найти — записаться невозможно, талонов нет», — поделилась в комментариях Оксана Юрченко.

На жалобу отреагировала пресс-служба городской больницы Лабытнанги: «Врач-офтальмолог поликлиники ушла в ежегодный очередной отпуск по графику, выход на работу 13 мая. Офтальмолог детской поликлиники расторг трудовой договор по личным семейным причинам, в связи с выездом за пределы округа. Вопрос по приглашению специалиста в процессе решения, врач дал предварительное согласие на трудоустройство».

Пост набрал 52 комментария. В них жители Лабытнанги также сообщили о сложностях при записи к неврологу и стоматологу. Ранее URA.RU сообщало, что Лабытангская городская больница увеличила число талонов на прием к врачу-эндокринологу. Помимо этого, идет поиск второго специалиста.