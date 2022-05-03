Лабытангская городская больница увеличило количество талонов на прием к эндокринологу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лабытангская городская больница увеличила число талонов на прием к врачу-эндокринологу. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО, помимо этого, идет поиск второго специалиста.

«В настоящий момент осуществляется поиск второго врача-эндокринолога. Поскольку у жителей потребность в посещении именно этого специалиста, число талонов будет увеличено. На портал yamalmed будет ежедневно выкладываться 10 слотов для записи на первичный прием. Также первичный прием будет организован и в субботу. По субботам на портал yamalmed будет выложено 8-10 слотов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) опубликовала пост, в котором попросила раскрыть секрет записи к эндокринологу. По ее словам, записаться к врачу невозможно.