03 мая 2022
02 мая 2022

В больнице ЯНАО пересмотрели график приема специалиста. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Тюмень, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках, врач, доктор
Лабытангская городская больница увеличило количество талонов на прием к эндокринологу Фото:

Лабытангская городская больница увеличила число талонов на прием к врачу-эндокринологу. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО, помимо этого, идет поиск второго специалиста.

«В настоящий момент осуществляется поиск второго врача-эндокринолога. Поскольку у жителей потребность в посещении именно этого специалиста, число талонов будет увеличено. На портал yamalmed будет ежедневно выкладываться 10 слотов для записи на первичный прием. Также первичный прием будет организован и в субботу. По субботам на портал yamalmed будет выложено 8-10 слотов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) опубликовала пост, в котором попросила раскрыть секрет записи к эндокринологу. По ее словам, записаться к врачу невозможно.

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Лабытангская городская больница увеличила число талонов на прием к врачу-эндокринологу. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО, помимо этого, идет поиск второго специалиста. «В настоящий момент осуществляется поиск второго врача-эндокринолога. Поскольку у жителей потребность в посещении именно этого специалиста, число талонов будет увеличено. На портал yamalmed будет ежедневно выкладываться 10 слотов для записи на первичный прием. Также первичный прием будет организован и в субботу. По субботам на портал yamalmed будет выложено 8-10 слотов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) опубликовала пост, в котором попросила раскрыть секрет записи к эндокринологу. По ее словам, записаться к врачу невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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