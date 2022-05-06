В преддверии Дня Победы в Урае погас Вечный огонь

Мемориал закрыли якобы на ремонт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа второй день не горит Вечный огонь. Происшествие было обнаружено 6 мая, когда в городе уже начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщил журналисту URA.RU депутат местной думы Леонард Насибуллин.

«6 мая начались праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы. Так, в этот день цветы на мемориал в Урае приносили школьники младших классов. Как им объяснишь теперь, почему огонь, который должен всегда гореть погас?» — делится эмоциями депутат.

Вечный огонь закрыли якобы на ремонт. Народный избранник написал заявление в Генеральную прокуратуру России.

Это уже не первое происшествие на Мемориале Славы в Урае. Так зимой этого года, жителей города возмутили завалы снега вокруг памятника. Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном обеспечении газом Вечных огней по всей стране.