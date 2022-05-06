06 мая 2022

В преддверии Дня Победы в Урае погас Вечный огонь

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь Курган, вечный огонь
Мемориал закрыли якобы на ремонт Фото:

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа второй день не горит Вечный огонь. Происшествие было обнаружено 6 мая, когда в городе уже начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщил журналисту URA.RU депутат местной думы Леонард Насибуллин.

«6 мая начались праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы. Так, в этот день цветы на мемориал в Урае приносили школьники младших классов. Как им объяснишь теперь, почему огонь, который должен всегда гореть погас?» — делится эмоциями депутат.

Вечный огонь закрыли якобы на ремонт. Народный избранник написал заявление в Генеральную прокуратуру России.

Это уже не первое происшествие на Мемориале Славы в Урае. Так зимой этого года, жителей города возмутили завалы снега вокруг памятника. Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном обеспечении газом Вечных огней по всей стране.

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В Урае Ханты-Мансийского автономного округа второй день не горит Вечный огонь. Происшествие было обнаружено 6 мая, когда в городе уже начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщил журналисту URA.RU депутат местной думы Леонард Насибуллин. «6 мая начались праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы. Так, в этот день цветы на мемориал в Урае приносили школьники младших классов. Как им объяснишь теперь, почему огонь, который должен всегда гореть погас?» — делится эмоциями депутат. Вечный огонь закрыли якобы на ремонт. Народный избранник написал заявление в Генеральную прокуратуру России. Это уже не первое происшествие на Мемориале Славы в Урае. Так зимой этого года, жителей города возмутили завалы снега вокруг памятника. Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном обеспечении газом Вечных огней по всей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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